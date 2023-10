Przedszkola w Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2024/2025. Przeczytaj, gdzie się znajdują

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Rudniku nad Sanem?

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Rudniku nad Sanem?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna dla rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, maluch chodząc do przedszkola uczy się życia w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.