Spacer do 67 km od Rudnika nad Sanem. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 5 - 6 sierpnia

Szukasz pomysłu na urokliwą ścieżkę na spacer z Rudnika nad Sanem? Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny dystans, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 67 km od Rudnika nad Sanem. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe niedaleko Rudnika nad Sanem proponujemy na weekend.

Wycieczki ze spacerem z Rudnika nad Sanem We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 67 km od Rudnika nad Sanem, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ - GÓRY PIEPRZOWE Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,07 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podejść: 138 m

Suma zejść: 152 m Trasę spacerową mieszkańcom Rudnika nad Sanem poleca Sandomierz Sandomierz jest znany głównie z urokliwego Rynku Starego Miasta. Ale czy słyszałeś o położonych tuż obok Górach Pieprzowych? Najstarsze pasmo w Polsce oferuje Ci nie tylko niezapomniane widoki, ale również szczyptę egzotyki. Góry Pieprzowe można zwiedzać od strony Willi Dzika Róża, jednak my proponujemy trasę wałem Wisły, która pozwoli Ci ujrzeć cudowną enklawę przyrody z unikatami na skalę całej Europy. Nazwa gór wzięła się od tutejszych skał, prastarych, ciemnych jak ziemia, pękających w tak specyficzny sposób, że przypominają ziarenka pieprzu. „Pieprzówki” zwane są również wzgórzami różanymi, ponieważ to miejsce porastają masowo dzikie róże. Przed spacerem warto zasięgnąć informacji czy szlak jest dostępny, ponieważ po większych opadach lub przy wysokim poziomie Wisły wejście na trasę może być utrudnione. Mimo tego, wyprawa w Góry Pieprzowe to niezwykłe doznanie, nie tylko dla geologów i przyrodników. Zobacz je i Ty !

🌳 Trasa spacerowa: SANDOMIERZ – SPACER "HISTORIA NA SZKLE MALOWANA" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1,96 km

Czas trwania spaceru: 39 min.

Przewyższenia: 35 m

Suma podejść: 45 m

Suma zejść: 44 m Spacerowiczom z Rudnika nad Sanem trasę poleca Sandomierz

"Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej..."

Historyczny spacer pt. "Historia na szkle malowana" to wyjątkowy i nietypowy spacer po Sandomierzu. Podczas niego możesz podziwiać szklane tafle ze zdjęciami starych sandomierskich konstrukcji i ulic. Zaprezentowane są miejsca i budynki, których już nie ma albo na przestrzeni lat ich wygląd bardzo się zmienił – na szklanym obrazie zobaczysz ich pierwotną wersję. Atrakcja nawiązuje do dawnej tradycji przemysłu szklarskiego w Sandomierzu, a wykonaniem tablic zajęła się firma Pilkington – zakład produkujący szkło dla przemysłu budowlanego i motoryzacyjnego, który funkcjonuje w Sandomierzu już od 1995 roku. Odwiedź Królewskie Miasto i sprawdź naszą propozycję połączenia szkła z nutką historii !

🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Zdołga" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podejść: 192 m

Suma zejść: 153 m Faramka poleca trasę spacerowiczom z Rudnika nad Sanem Ścieżka zlokalizowana jest na terenach Puszczy Sandomierskiej, a dokładniej w lasach państwowych Nadleśnictwa Kolbuszowa. Jest to teren gminy Kamień i sołectwa Podlesie. Nazwę ścieżki "Zdołga" zaczerpnięto od łąk leżących przy lesie, w których jest zlokalizowana. Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza "Zdołga" przebiega wzdłuż istniejących duktów leśnych i jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej, jak też rowerowej, a tym samym pozwala miło spędzić czas osobom, które cenią sobie bliski kontakt z przyrodą, a także aktywny wypoczynek. Trasa spacerowa liczy 4km, a wzdłuż ścieżki umieszczono miejsca przystankowe z ławkami i stołami, a także kilkanaście tablic szkoleniowych.

Załączony ślad oraz zdjęcia dotyczą trasy spacerowej. Rozszerzeniem jest "trasa sportowa".

Dlaczego warto spacerować? Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem. Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie.

Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Chodzenie na spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.

