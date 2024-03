Przedszkola w Rudniku nad Sanem w roku szkolnym 2024/2025. Sprawdź, gdzie się znajdują

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Rudniku nad Sanem?

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zwykle w pierwszym kwartale roku , w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i znajdują się w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Rudniku nad Sanem funkcjonują zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo w sekretariacie.