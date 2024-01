Przedszkola w Rudniku nad Sanem. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Kiedy rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Rudniku nad Sanem?

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Rudniku nad Sanem funkcjonują zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie .

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Rudniku nad Sanem?

Nauka w przedszkolu jest bardzo ważna w sferze rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, mówić o swoich emocjach i potrzebach.