Przedszkola w Rudniku nad Sanem. Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Rudniku nad Sanem?

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Rudniku nad Sanem?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie ważna w kontekście rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu dziecko uczy się funkcjonowania wśród rówieśników i zaczyna przyswajać reguły panujące w grupie - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.