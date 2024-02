Prognoza pogody na tydzień dla Rudnika nad Sanem. Jakie będą temperatury od jutra (16.02) do środy?

Pogodę na tydzień dla Rudnika nad Sanem możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej aury spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od piątku, 16.02) do środy 21.02. Czy najbliższe dni zapowiadają się słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w tym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę tygodniową dla Rudnika nad Sanem.

Pogoda na tydzień w Rudniku nad Sanem: piątek, 16.02 W ciągu dnia w piątek w Rudniku nad Sanem w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 10°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 2°C. W oparciu o prognozy pogody dla Rudnika nad Sanem na piątek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudnika nad Sanem, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 16.02.2024: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

Prognoza pogody na tydzień dla Rudnika nad Sanem: sobota, 17.02 W ciągu dnia w sobotę w Rudniku nad Sanem w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 10°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 5°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Rudniku nad Sanem wynosić będzie 63%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudnika nad Sanem, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 6°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 17.02.2024: Temperatura w dzień: 10°C.

Temperatura w nocy: 5°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 63%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

Prognoza pogody na tydzień dla Rudnika nad Sanem: niedziela, 18.02 W ciągu dnia w niedzielę w Rudniku nad Sanem w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -0°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Rudnika nad Sanem niedzielę, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudnika nad Sanem, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północny. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 18.02.2024: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -0°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 21%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

Prognoza pogody na tydzień dla Rudnika nad Sanem: poniedziałek, 19.02 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Rudniku nad Sanem to 3°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 0°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Rudnika nad Sanem, w poniedziałek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudnika nad Sanem, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-wschodni.

Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 19.02.2024: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 12%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

Prognoza pogody na tydzień dla Rudnika nad Sanem: wtorek, 20.02 Spodziewana temperatura we wtorek w Rudniku nad Sanem to 5°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Rudnika nad Sanem, we wtorek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Rudnika nad Sanem, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 2, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 20.02.2024: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 24%.

Indeks promieniowania UV: 2.0

