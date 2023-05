Postarza, niszczy zdrowie i wygląd. Oto 9 przerażających skutków palenia papierosów. Ułatwią Ci rzucenie palenia

Skutki wpływu nikotyny na organizm przerażają! Palenie papierosów ma wpływ nie tylko na wygląd cery czy zębów, pogarsza także ogólne samopoczucie, bo przyjemność płynąca z palenia szybko znika, a w jej miejsce pojawia się silna potrzeba sięgnięcia po kolejnego papierosa. Konsekwencje nałogu nikotynowego mogą być jeszcze groźniejsze i doprowadzić do zawału serca czy raka płuc. Sprawdź, jakie skutki niesie ze sobą palenie papierosów, a zmotywuje cię to do szybszego i łatwiejszego pozbycia się nałogu.

Co znajdziemy w papierosach? Zawierają nie tylko nikotynę

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że papierosy pali aż 25 proc. ogólnej populacji (1,3 mld ludzi). Z powodu chorób będących pośrednim lub bezpośrednim wynikiem palenia umiera w Polsce ok. 100 tys. osób rocznie. Nałóg tytoniowy uznawany jest za jednostkę chorobową zaliczaną do zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Nikotyna niszczy zdrowie i wygląd. Tak palenie papierosów odbija się na kondycji całego organizmu oraz wyglądzie skóry czy zębów! Dym tytoniowy, który powstaje ze spalania różnych odmian liści tytoniu zawartych w papierosie zawiera nie tylko nikotynę, ale też inne trujące związki chemiczne, w tym wiele substancji rakotwórczych i teratogennych. W głównej mierze dym tytoniowy składa się z tlenu, azotu i dwutlenku węgla. Zawiera także substancje szkodliwe, takie jak: smoła, cyjanowodór, kadm, tlenek węgla, fenol, krezol, amoniak, nikiel, arsen, chlorek winylu, aceton, formaldehyd.

Czym jest nikotynizm?

Palenie papierosów powoduje nikotynizm, czyli uzależnienie od nikotyny. Nikotyna to substancja neurotoksyczna, która w niskich dawkach działa stymulująco na organizm człowieka. Przede wszystkim powoduje wydzielanie dopaminy, odpowiedzialnej za odczuwanie przyjemności oraz adrenaliny, która przyspiesza bicie serca oraz zmniejsza uczucie bólu i głodu. Adrenalina sprawia też, że palacze są bardziej ożywieni i energiczni. To uczucie jest jednak chwilowe i żeby je podtrzymać konieczne jest sięgnięcie po kolejnego papierosa — to prosta droga do uzależnienia, którego konsekwencje zdrowotne mogą być bardzo poważne. Czytaj także: Kawa obniży ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, ale nie każda. Sięgnij po ten rodzaj. Ile kawy pić, aby zmniejszyć insulinooporność?

W czasie palenia papierosów nikotyna rozchodzi się po organizmie błyskawicznie i w ciągu 7 sekund dostaje się do mózgu. Czas jej działania to ok. 2 godziny. W związku z powodowaniem szybkiego wyrzutu dopaminy do mózgu nikotyna jest silnie uzależniająca. Niestety nałogu nikotynowego trudno jest się pozbyć.

Jak rzucić palenie? Oto skuteczne sposoby na walkę z nałogiem

Większość palaczy chciałaby się pozbyć swojego nałogu, ale rzucenie palenia nie jest łatwe i wymaga nawet 7-8 prób zanim nałogowcowi uda się uwolnić od uzależnienia. Najważniejsza jest odpowiednia motywacja, wsparcie bliskich i wyznaczenie sobie celu. Wyznacz sobie termin, od którego przestaniesz palić – konsekwentnie się go trzymaj, ale nie zrażaj się jeśli to już kolejna próba rzucenia palenia. Im częściej próbujesz, tym większa szansa na skuteczne pozbycie się nałogu.

– konsekwentnie się go trzymaj, ale nie zrażaj się jeśli to już kolejna próba rzucenia palenia. Im częściej próbujesz, tym większa szansa na skuteczne pozbycie się nałogu. Zobacz, kiedy najczęściej sięgasz po papierosa – w przerwie w czasie pracy, podczas porannej kawy, gdy się nudzisz lub w czasie spaceru. Myśl o papierosie pojawia się tylko na kilka minut, warto ją wtedy zastąpić wykonaniem jakiejś innej czynności np. sprzątaniem, sięgnięciem po książkę czy posłuchaniem relaksującej muzyki.

– w przerwie w czasie pracy, podczas porannej kawy, gdy się nudzisz lub w czasie spaceru. Myśl o papierosie pojawia się tylko na kilka minut, warto ją wtedy zastąpić wykonaniem jakiejś innej czynności np. sprzątaniem, sięgnięciem po książkę czy posłuchaniem relaksującej muzyki. Unikaj sytuacji, w których najczęściej paliłeś – jeśli po papierosa sięgałeś zwykle po porannej kawie, pij ją np. podczas pracy, w czasie, gdy nie możesz wyjść; gdy palisz podczas spaceru, wybierz się na rower.

– jeśli po papierosa sięgałeś zwykle po porannej kawie, pij ją np. podczas pracy, w czasie, gdy nie możesz wyjść; gdy palisz podczas spaceru, wybierz się na rower. Zajmij czymś ręce – uzależnienie od palenia wiąże się również z nawykiem trzymania papierosa w ręku i wkładania go do ust. Palące kobiety zwykle obawiają się, że rzucenie palenia będzie wiązało się również z przybraniem na wadze, ponieważ papierosy zastąpią przekąskami. Zamiast tego można jednak sięgać po surowe warzywa i owoce lub zająć ręce specjalnymi piłeczkami lub gniotkami antystresowymi. Sprawdź, jakie negatywne skutki niesie ze sobą palenie papierosów!

