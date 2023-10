Lokale wyborcze w Rudniku nad Sanem. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Szpitalna 1, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Adama Mickiewicza 44, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Kończycka 3, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Adama Mickiewicza 149, 37-420 Przędzel numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Podborze 2, 37-420 Kopki numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Marii Konopnickiej 58, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak wygląda głosowanie osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.