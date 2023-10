Lista lokali wyborczych w Rudniku nad Sanem. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Szpitalna 1, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Adama Mickiewicza 44, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Kończycka 3, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Adama Mickiewicza 149, 37-420 Przędzel numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Podborze 2, 37-420 Kopki numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Marii Konopnickiej 58, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Rzeszowska 35, 37-420 Rudnik nad Sanem numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Co zrobić, aby zagłosować za granicą?

Za granicą głosować można jedynie osobiście. Prawo do tego posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego jeśli mamy zamiar wziąć udział w wyborach, to trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Jest wiele możliwości, aby to zrobić - pisemnie, ustnie, w formie elektronicznej, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. Ponadto można skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, do czego zachęca Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W takim zgłoszeniu trzeba podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.