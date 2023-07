Gdzie na nordic walking do 67 km od Rudnika nad Sanem. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 5 - 6 sierpnia

Kawa i ciasteczko to dla wielu osób codzienny zestaw obowiązkowy. Kawa lubi słodkości, a my kochamy jedno i drugie. Czym pachnie Królewskie Miasto? Jako pierwsza kojarzy się oczywiście szarlotka upieczona z jabłek z okolicznych sadów, jednak Sandomierz może zachwycić również innymi smakołykami, jak np. tradycyjnym sernikiem królewskim, naleśnikami w nietypowym wydaniu lub nowoczesnym deserkiem typu crème brûlée. Zapraszamy na wyjątkowy spacer słodkim szlakiem. Będzie nastrojowo, smacznie i zabawnie. Nawiguj

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: