Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w Ulanowie? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Łączki 1A, 37-410 Glinianka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Bukowina 93 A, 37-410 Bukowina numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Św. Jana Pawła II 22, 37-410 Bieliniec numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Borki 11, 37-410 Borki numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Kurzyna Średnia 35 A, 37-410 Kurzyna Średnia numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Dąbrówka 15 E, 37-410 Dąbrówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: św. Wojciecha 6, 37-410 Bieliny numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Huta Deręgowska 58 A, 37-410 Huta Deręgowska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Główna 61, 37-410 Wólka Tanewska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Wólka Bielińska 3, 37-410 Wólka Bielińska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Kurzyna Wielka 64, 37-410 Kurzyna Wielka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Tadeusza Buli 3, 37-410 Ulanów numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

adres: Dąbrowica 68, 37-410 Dąbrowica numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 54

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie bez meldunku - co trzeba zrobić?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: