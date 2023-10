Czy w Rudniku nad Sanem kierowcy będą musieli przeprosić się ze skrobaczkami do szyb? Sprawdziliśmy warunki pogodowe ze środy na czwartek Redakcja Naszemiasto.pl

Prognoza Rudnika nad Sanem na jutro. Będzie mróz? iStock Getty Images

Chcesz sprawdzić, czy w Rudniku nad Sanem jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc ze środy na czwartek. Według prognoz, w Rudniku nad Sanem będziemy mieć 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadówszacuje się na 0%, z kolei wilgotność powietrza: 91%. Jeśli chodzi o wiatr, możemy spodziewać się podmuchów o sile do 7 km/h. Oznacza to, że w nocy w Rudniku nad Sanem nie będzie przymrozków.